Maroc : L’OMS salue l’initiative royale d’accorder des aides médicales aux pays africains

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’est félicitée de l’initiative du Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales aux pays africains, saluant un acte de générosité bienveillant et « une manifestation authentique et tangible de la solidarité régionale » dans la lutte contre la pandémie.« La générosité de SM le roi Mohammed VI pour l’envoi d’aides médicales aux 15 pays de la région africaine afin de soutenir leurs efforts contre le Covid-19 est une manifestation authentique et tangible de la solidarité régionale, qui s’inscrit dans la solidarité mondiale que l’OMS n’a de cesse d’appeler de ses vœux », souligne l’agence onusienne dans une note adressée à la mission du Royaume à Genève, citée par la presse marocaine.

« Dans la lutte mondiale contre cette menace commune, nous avons besoin les uns des autres », a affirmé l’OMS, exprimant sa profonde gratitude au souverain marocain pour ce geste bienveillant qui témoigne, a-t-elle poursuivi, de l’attachement du souverain à l’autre initiative royale pragmatique et orientée vers l’action lancée en avril 2020, pour soutenir les différentes phases de la gestion de la pandémie par les pays africains.

L’organisation a tenu, en outre, à féliciter les entreprises marocaines qui ont fabriqué les produits et équipements de protection fournis aux pays africains, conformément aux normes de l’OMS.

Sur instructions royales, le Maroc a envoyé des aides médicales à 15 pays africains en vue de les soutenir face à la pandémie de la Covid-19, rappelle-t-on.

Cette aide est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boites de chloroquine et 15.000 boîtes d’azithromycine.

Les produits et équipements de protection composant ces aides médicales sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l’OMS.