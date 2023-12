L’Etat du Congo unique propriétaire de de la filiale Société générale

L’accord de clôture de la cession de la filiale congolaise de la banque Société générale a été signé, le 23 décembre, à Brazzaville.

L’Etat est désormais l’unique propriétaire de la filiale Société générale Congo. La signature dudit accord s’est fait samedi 23 décembre, à Brazzaville entre le ministre de l’Économie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, et les représentants du géant français de la finance. Cette étape arrive après celle de la phase de signature et le rachat des 93,47% des parts du groupe Société générale.

Le gouvernement a choisi BGFIBank Congo en tant que futur repreneur de la filiale congolaise de Société générale. Adiac-congo.com affirme que les négociations en vue de la reprise des actifs de la Société générale Congo pourraient être bouclées dès le début de l’année 2024. Il faut souligner que cette transition est actuellement gérée par deux comités de gestion composés des représentants de la Société générale, de l’État et de BGFI Capital (filiale du groupe BGFIBank), qui est le conseil de l’État congolais.

Rappelons que c’est en juin dernier que le Groupe Société générale avait décidé de vendre certaines de ses filiales en Afrique parmi lesquelles Société générale Congo, dont l’État détenait 6,5% des parts. Après des semaines de discussions, le Congo a fait valoir son droit de préemption, conformément aux dispositions de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires.

C’est finalement, le 31 juillet dernier, l’Etat congolais et le groupe Société générale ont signé un accord en vue de l’acquisition de l’intégralité des actions détenues par ce dernier dans sa filiale congolaise.