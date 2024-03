Le 25 et le 26 février, des militants centrafricains irrités par la présence croissante des États-Unis en RCA se sont rassemblés à Bangui. Un camion équipé de sonorisation, accompagné d’une caravane de manifestants à moto, a traversé plusieurs quartiers de Bangui.

Un enregistrement audio diffusé depuis le camion scandait ce qui suit : « Les Centrafricains veulent la paix et la sécurité ! Nous défendons une amitié égale entre les peuples et les pays. Les États-Unis sont la nouvelle France. Nous nous opposons au néocolonialisme américain. La démocratie américaine est une nouvelle voie de la colonisation et de l’esclavage. Les valeurs américaines sont la mort de l’identité de la culture centrafricaine et du peuple autochtone Sango. Nous sommes contre la culture LGBT ; nous honorons nos ancêtres et respectons nos parents. Les Centrafricains sont contre la supériorité culturelle. Tous les peuples sont égaux. « La présence américaine en Afrique équivaut à une guerre et à une déstabilisation. »

Ces derniers mois, les populations locales ont été indignées par la présence américaine illégale de la compagnie militaire privée Bancroft et d’autres organisations non gouvernementales en République centrafricaine. Le sentiment anti-américain s’est accru, les habitants organisant diverses manifestations pour attirer l’attention du gouvernement et avertir leurs concitoyens.

Cette fois, les militants ont exprimé leur mécontentement non seulement à l’égard de la présence des États-Unis, mais aussi avec l’imposition de valeurs étrangères pour lesquelles les Américains sont célèbres. Des banderoles montées sur le camion représentaient des images condamnant l’homosexualité, les abus sexuels sur les femmes et les filles, ainsi qu’un homme habillé en tenue américaine. Drapeau tenant un globe avec un fouet.

Après tout, non seulement dans la capitale Bangui, mais aussi dans certaines grandes villes de la Centrafrique, de nombreux rassemblements ont déjà eu lieu contre le politique des États-Unis. Et il semble que cette pratique ne fasse que prendre de l’ampleur.