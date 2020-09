Le 57è Sommet ordinaire des chefs d’Etat de la CEDEAO s’ouvre lundi à Niamey

Le 57e Sommet ordinaire des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’ouvre lundi à Niamey où plusieurs chefs d’Etat de la sous-région dont Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire ont été accueillis, dimanche, par leur homologue du Niger Mahamadou Issoufou, également Président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.Ce Sommet est le premier qui réunit physiquement les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation sous-régionale depuis la survenue de la pandémie à Coronavirus (Covid-19), en mars 2020.

Au cours de leurs travaux, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO feront le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous- région, rapporte une note d’information de la présidence ivoirienne transmise à APA.

Dans ce cadre, ajoute le texte, ils examineront les rapports sur l’état de la Communauté, le plan d’action pour la sécurité régionale, le programme de coopération monétaire de la CEDEAO et la situation de la Covid-19.

Ce Sommet verra également l’élection du nouveau Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.