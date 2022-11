Journée africaine de la sécurité routière : Bollore Transport & Logistics mobilise ses équipes

Du 18 au 21 novembre 2022, à l’occasion de la 11e journée africaine de la sécurité routière, Bolloré Transport & Logistics Congo a organisé plusieurs sessions de sensibilisations sur les mesures en vigueur pour lutter contre les accidents. Plus de 400 salariés ont participé à ces sessions organisées sur les sites opérationnels de Pointe-Noire et Bondi.

Celles-ci ont repris les mesures concernant l’analyse annuelle des risques, le contrôle des équipements, le respect des processus de mise en route des camions et du code de la route. D’autres éléments interviennent quotidiennement dans la sensibilisation du personnel, la géolocalisation des véhicules en temps réel, les tests d’alcoolémie, le survey sur des zones à risques et le permis à point. Ce dernier est un projet qui s’appuie sur les 14 règles de conduite de Bolloré Transport et Logistics et qui permet de suivre, évaluer, former, encourager ou reprendre les comportements des chauffeurs en attribuant des bonus et / ou malus.

« Le contrôle régulier des équipements et le respect des consignes en matière de sécurité routière sont au cœur de notre engagement. Nous faisons de chaque chauffeur, un acteur majeur de lutte contre les accidents de la route » déclare Christophe PUJALTE, Directeur Régional Bolloré Transport & Logistics Congo / RD Congo.

L’ensemble de ces sujets a permis à Bolloré Transport & Logistics de réduire de plus de 33% les accidents routiers entre 2019 et 2022 et ce malgré l’accroissement de son parc automobile. L’entreprise, poursuit ses actions de prévention des risques routiers avec l’objectif d’atteindre zéro accident sur



l’année.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Congo

Présent au Congo dans le transport et la logistique, Bolloré Transport & Logistics compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. Bolloré Transport & Logistics s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.