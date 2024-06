FPHN : le Congo va présenter son rapport volontaire national le 17 juillet

Ce sera à l’occasion de la tenue à New-York aux Etats-Unis, du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN).

La République du Congo prendra part au FPHN qui se tiendra le 17 juillet 2024, à New-York, aux Etats-Unis. Le pays de Denis Sassou N’Guesso présentera son rapport volontaire national 2023. Le document a été soumis à la validation le 07 juin dernier à Brazzaville, au cours d’un atelier.

L’atelier de validation du rapport volontaire national vise non seulement à mettre en exergue la situation des trois ODD identifiés et leurs liens évidents avec les ODD prioritaires du FPHN, mais aussi à présenter les leviers leur permettant d’impulser la réalisation de l’agenda 2030 en République du Congo. C’est du moins ce qu’a précisé le représentant résident adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Henry René Diouf.

Selon le directeur de cabinet par intérim de la ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, Sylver Etou Mban Imba, le rapport examiné au cours de cet atelier comporte trois objectifs, à la différence des précédents qui en comptaient quatorze au niveau national, six identifiés chaque année par le Conseil économique et social des Nations unies dans le cadre du FPHN.

Cette année, le FPHN a pour thème « Renforcer le programme 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crises multiples : la mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes ».