Congo-ZAP : le chef de l’Etat instruit l’amélioration des conditions de travail

Le président de la République Denis Sassou N’Guesso est en visite de travail dans le département de la Bouenza.

Denis Sassou N’Guesso est arrivé lundi 24 mars, à Mouindi où il a eu une rencontre avec les jeunes de la Zone agricole protégée (ZAP), dans leurs plantations. Le chef de l’Etat a présidé au coup d’envoi la phase de plantation du manioc.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La ZAP qui a été lancé un peu plus d’un an, devra à terme s’étendre sur 1400 ha. Elle est consacrée à la culture du maïs, du manioc et d’autres produits maraîchers. A ce stade, un champ de maïs occupe 200 ha tandis que la phase de plantation du manioc vient d’être lancée.

« Je suis heureux de l’implication de nombreux jeunes dans les activités agricoles ici à Mouindi », s’est réjoui le président de la République. Il a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, et le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, présents à cette cérémonie, d’améliorer les conditions de travail de la ZAP.

Connecter Mouindi au réseau électrique, installer des forages d’eau dans les meilleurs délais et opérationnaliser le Centre d’Aubeville dans la Bouenza pour assurer l’encadrement, la rééducation et la réinsertion des jeunes sont quelques recommandations du chef de l’Etat.