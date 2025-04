Congo-industrie du textile : les acteurs du secteur exhortés à travailler ensemble

La ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordinatrice exécutive de la commission climat bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a annoncé, le 30 mars, à Brazzaville le lancement prochain d’un plan national de réduction de déchets textiles.

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale zéro déchet, la ministre Arlette Soudan-Nonault a annoncé que le Congo s’apprête à lancer un plan national de réduction de déchets textiles, en partenariat avec les acteurs du secteur. Le membre du gouvernement a insisté sur l’urgence d’une transition écologique au sein de l’industrie textile, sur l’opportunité de réfléchir sur les pratiques quotidiennes et de renforcer les actions pour réduire, réutiliser et recycler les déchets.

Le Congo doit encourager les créateurs et artisans à adopter des pratiques écoresponsables et favoriser le réemploi des textiles. Ceci passe par la mise en avant de plusieurs initiatives locales visant à encourager une mode durable en République du Congo, notamment la valorisation des fibres naturelles locales, le recyclage des vêtements usés et la promotion de l’économie circulaire dans l’industrie textile. C’est du moins ce que pense la ministre de l’environnement.

Arlette Soudan-Nonault a exhorté les industries, les consommateurs et les pouvoirs publics à travailler ensemble pour réduire les déchets textiles. Selon elle, chacun a un rôle à jouer dans cette transformation. Choisir des vêtements éthiques, prolonger leur durée de vie, favoriser autant de gestes qui peuvent faire une différence concrète.