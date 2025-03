Congo : Denis Sassou N’Guesso visite les chantiers de la Bouenza

Le chef de l’Etat s’est rendu dimanche 23 mars dans le département du Bouenza où passera plusieurs jours.

Denis Sassou N’Guesso, a entamé le 23 mars, une visite de travail de plusieurs jours dans le département de la Bouenza. Le programme du président de la République prévoit qu’il assistera au lancement de la récolte mécanisée du maïs, visitera le Centre d’exploitation des machines agricoles de la localité puis le site de la société italienne Eni Congo.

Eni Congo a développé des champs de tournesol et de soja sur 4000 hectares. Ces deux produits sont nécessaires à la fabrication de l’aliment de bétail. Plusieurs autres projets sont en cours dans le département de Bouenza notamment à Mouindi, Bouansa et Loudima en lien avec le développement des Zones agricoles protégées (ZAP).

39 coopératives exploitées par quelques 500 producteurs cultivent du maïs sur près de 200 hectares À Mouindi. Le projet lancé en octobre dernier dans le but d’augmenter l’offre de l’aliment de bétail et soutenir l’activité agropaqtorale dans le pays est arrivé à maturité. C’est du moins ce qu’indique une fiche du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche distribuée à la presse la veille.

La même source ajoute que dans le même périmètre, 200 autres hectares sont dédiés à la culture du manioc, aliment de base des Congolais. Des opérateurs chinois installés à Loudima à la tête d’une unité de fabrication du foufou constituent un débouché pour la ZAP de Mouindi mais aussi pour les agriculteurs opérant dans les départements du Pool, du Niari et du Kouilou.

Notons que la visite de travail du président de la République Denis Sassou N’Guesso dans le Bouenza s’achève mercredi 26 mars 2025.