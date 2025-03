CEMAC : les nouvelles pièces de monnaie seront disponibles à partir du 5 avril

L’annonce a été faite lors de la première session du Comité de politique monétaire de la Banque des Etats de l’Afrique centrale qui a eu lieu le 24 mars 2025 à Malabo en Guinée Equatoriale.

Yvon Sana Bangui, gouverneur de la Beac a présidé la première session du comité de la politique monétaire (CPM) de la sous-région le 24 mars 2025. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la Beac a annoncé que la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie est prévue pour le 5 avril 2025. Des pièces de monnaies dont la nouveauté sera celle de 200 FCFA.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ainsi, la nouvelle gamme présentera plusieurs modifications notables, à commencer par une augmentation de la taille des pièces afin de les rendre plus facilement acceptables par les commerçants et les usagers. Les coupures existantes de 1, 2, 5 et 10 FCFA, souvent boudées, seront maintenues, mais agrandies, tout comme celles de 25, 50, 100 et 500 FCFA. Une nouveauté majeure réside dans l’introduction d’une pièce de 200 FCFA, inspirée de l’ancienne pièce de 50 FCFA des années 1960.

Les nouvelles pièces de monnaie sont destinées à résoudre la pénurie qui affecte la sous-région et à améliorer la fluidité des échanges commerciaux. L’initiative s’inscrit dans le cadre des réformes monétaires visant à garantir un approvisionnement suffisant en petite monnaie et à renforcer l’intégration économique des pays membres de la Cémac. Le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, a souligné l’importance de cette initiative visant à répondre aux difficultés rencontrées par les populations et les commerçants dans leurs transactions quotidiennes. « La Banque centrale a pris en compte toutes les difficultés enregistrées au niveau sous-régional en ce qui concerne la pénurie de pièces de monnaie. Ces nouvelles pièces vont apporter non seulement la réponse, mais aussi fluidifier les échanges commerciaux », a-t-il déclaré lors de son passage au Gabon.

CPM

Au cours du comité de politique monétaire où le gouverneur a échangé par visioconférence avec les journalistes de la sous-région, il est ressorti que la situation économique de la zone CEMAC sera meilleure en 2025 qu’en 2024. Selon les prévisions de la BEAC, la croissance sera de 2,9% contre 2,6% l’année dernière. Un renforcement de la croissance en lien avec « la bonne tenue des activités non pétrolières », souligne Yvon Sana Bangui. Concernant l’inflation, elle sera en baisse selon les prévisions, passant de 4,1% en 2024 à 2,9% en 2025.