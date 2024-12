Fespaco 2025 : le comité d’organisation dévoile le visuel

La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de l’audiovisuel de Ouagadougou (Fespaco) se tiendra du 22 février au 1er mars 2025.

Le visuel du Fespaco vient d’être dévoilé. Il s’agit d’une femme africaine avec un regard à la fois serein et déterminé, entourée d’une mosaïque de tissus symbolisant la diversité culturelle du continent. Dénommé « Maman Africa », le chef-d’œuvre met en avant l’image d’une femme africaine porteuse de symboles riches et évocateurs, avec un regard fixé et fier.

La sélection officielle pour la 29e édition du Fespaco, selon le comité d’organisation, se fera dans deux sections principales dont la première réservée aux films des réalisateurs africains et de la diaspora, dans les catégories long métrage de fiction d’une durée de soixante minutes ; court métrage de fiction ; long métrage documentaire d’une durée de soixante minutes ; films de fiction ou documentaires des écoles africaines du cinéma d’une durée de trois à quinze minutes ; séries télévisées de deux épisodes de cinquante-deux minutes ; film d’animation d’une durée de trente-cinq minutes. La seconde section concernera les films hors compétition, ouverte aux films du monde dont panorama, focus, hommages.

Cette édition mettra à l’honneur de nombreux prix, entre autres, le premier prix pour l’étalon d’or de Yennenga dans la catégorie long métrage de fiction, accompagné d’un trophée et d’une somme d’argent ; le deuxième prix, l’Etalon d’or d’argent de Yennenga, composé d’un trophée et d’une somme d’argent ; le troisième prix, l’Etalon de bronze de Yennenga, composé d’un trophée et d’une somme d’argent et bien d’autres trophées qui seront mis en évidence.