Forum mondial de l’eau : les experts congolais se rendront à Dakar

Dakar, la capitale du Sénégal va abriter du 22 au 27 mars 2021, la neuvième édition du forum mondial de l’eau.

La 9eme édition du forum mondial de l’eau va se tenir du 22 au 27 mars 2021, à Dakar au Sénégal. C’est une initiative du Conseil mondial de l’eau, de l’Union Africaine et du Conseil des ministres africains en chargé de l’eau (Amcow).

L’objectif principal de la rencontre internationale est de permettre aux experts et ministres œuvrant dans le domaine de l’eau de faire les recommandations à l’endroit des gouvernements des Etats membres sur les questions liées à l’assainissement et au traitement de l’eau en Afrique.

« Le forum permettra aux participants de trouver les réponses pour un meilleur accès à l’eau dans les zones rurales et les pistes de solution pour promouvoir les progrès concernant les innovations technologiques et la qualité de service et distribution de l’eau », ont déclaré les organisateurs.