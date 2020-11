Football: le bilan de Sidy Diallo est «largement positif» ( Feh Kessé)

Le bilan de feu Augustin Sidy Diallo, le président de la fédération ivoirienne de football (FIF) décédé samedi dernier à Abidjan est « largement positif» et « tout à son avantage », a estimé Lambert Feh Kessé, le président du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations ( COCAN) que la Côte d’Ivoire organisera en 2023 dans un témoignage transmis mardi à APA.« Sidy, mon frère, c’est l’heure de l’ultime bilan. Il est largement positif et tout à ton avantage. A la tête de la Fédération ivoirienne de football (2011-2020), tu as apporté de nombreux lauriers à notre pays », a affirmé M. Feh Kessé, égrenant ses souvenirs avec l’illustre disparu.

« Il était avant tout un homme de cœur et de partage, un homme de grande compréhension. Et cet homme de cœur ne pouvait être qu’un homme entier, total, qui supporte mal ce qu’il peut considérer comme de la trahison ou de l’ingratitude », a-t-il soutenu.

Auparavant M. Kessé a regretté que « beaucoup d’entre nous l’ont chargé de tous les défauts, de tous les maux, sans vraiment le connaître ». En ce qui me concerne, a poursuivi M. Kessé « je n’ai rien à pardonner à Sidy. Tout était blanc et sans tâches entre nous».

Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Augustin Sidy Diallo, récemment atteint de la maladie à Coronavirus (Covid-19), est décédé samedi à l’âge de 61 ans dans une clinique d’Abidjan.

Feu Augustin Sidy Diallo était également un homme d’affaires et Président directeur général de Ivosep, la principale société de pompes funèbres en Côte d’Ivoire.

Une cérémonie publique d’hommage est prévue jeudi prochain au siège de la Fédération ivoirienne de football (FIF) sis à Treichville au Sud d’Abidjan, en la mémoire de feu Sidy Diallo qui sera inhumé le lendemain vendredi dans la stricte intimité familiale.