Fête du travail : plus de 150 employés de Congo Terminal défilent à la place de la gare

A l’occasion de la fête du Travail, le 1er mai 2024, plus de 150 employés ont arboré les couleurs de Congo Terminal lors d’un défilé civil organisé par la préfecture de Pointe-Noire au profit de plusieurs entreprises publiques et privées.

Les salariés ont ensuite partagé des moments festifs dans un espace avec vue sur mer. Les efforts consentis par la direction générale pour l’amélioration des conditions de travail, le bien- être des employés ont été mis en lumière par Aristide DJAWE, directeur des ressources humaines. Sandrine WAMY, directrice d’exploitation, a pour sa part encouragé le personnel pour le travail accompli en l’invitant à plus d’efforts.

Depuis la mise en concession du terminal à conteneurs de Pointe-Noire en 2009, grâce au savoir-faire et à l’engagement des équipes opérationnelles, les volumes manutentionnés sont passés de 200 000 EVP à plus de 1000 000 EVP à fin 2021. Un record repris en 2022 et 2023 et que Congo Terminal veut dépasser tenant compte des investissements supplémentaires réalisés dans les infrastructures, la formation du personnel et l’acquisition de nouveaux équipements. A fin 2023, l’entreprise a réalisé des investissements de plus de 400 millions d’euros