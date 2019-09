Festival international de théâtre : les inscriptions sont ouvertes

La manifestation aura lieu du 25 au 29 mars 2020 à Brazzaville et Pointe-Noire. Toutes les troupes et compagnies désireuses d’y prendre part sont appelées à s’inscrire dans la période du 1er septembre au 1er décembre 2019.

C’est sur le thème « Théâtre: outil pour la correction des mœurs nocives » que se déroulera la troisième édition du Festival international du théâtre et autres arts de scène (Fitaas). L’événement accueillera, outre les compagnies locales, quelques troupes étrangères .

Ce grand rendez-vous des férus de l’art de Molière sera marqué aussi par des spectacles de danse, de musique, de conte. Les conférences, tables rondes, exposition de livres, excursions, concours de théâtre… meubleront également les activités qui auront lieu en marge des représentations théâtrales.

L’organisation du Fitaas obéit à une recommandation prise lors du 35e congrès mondial de l’Institut international du théâtre (IIT), tenu à Segovia, en Espagne, il y a trois ans, qui demandait à chaque pays membre de célébrer avec éclat le 27 mars, la Journée mondiale du théâtre.

Ainsi chaque année, le centre de l’IIT Congo, sous la férule de son président, Yvon Wilfried Lewa-Let Mandah, organise le Fitaas. Ses objectifs sont, entre autres, mettre en relief la création artistique congolaise, favoriser l’éclosion et la promotion de nouveaux talents littéraires et artistiques, permettre aux artistes congolais de travailler en vases communicants et en osmose avec ceux du réseau de l’IIT et d’ailleurs, offrir un espace d’expression et d’échanges culturels entre divers peuples du monde, inciter les artistes à l’excellence au travers de l’émulation en décernant les prix aux méritants et faire du Congo une plaque tournante du théâtre mondial.