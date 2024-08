Eliminatoires CAN Maroc 2025 : les 26 Diables rouges retenus

L’équipe nationale du Congo sera face au Soudan du Sud le 05 septembre et le 9 septembre face à l’Ouganda, dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.

Isaac Ngata a dévoilé la liste des 26 Diables rouges convoqués pour les matches du 5 septembre contre le Soudan du Sud et le 9 septembre contre l’Ouganda. Ces matchs comptent pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football a tenu une conférence de presse vendredi 23 août au stade Alphonse-Massamba-Débat. Au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, Isaac Ngata a annoncé que Le Congo recevra le Soudan du Sud le 5 septembre au stade Massamba-Débat avant de se déplacer pour Kampala pour en découdre avec les Cranes de l’Ouganda.

Pour ces matches, le sélectionneur a annoncé deux retours au poste de gardiens de but : Christoffer Mafoumbi et Pavelh Ndzila. Dans les autres postes, certains joueurs cadres de l’équipe sont aussi de retour : Morgan Poaty en défense, Merveil Ndockty au milieu, Gabriel Charpentier et Beni Makouana en attaque sans oublier la présence de Rabby Nzingoula (RC Strasbourg/France).

Les 26 Diables rouges convoqués

Gardiens : Owen Matingou (US Orléans/3e division/France), Merlin Zinga (SCO Angers/France), Christoffer Mafoumbi (Floriana FC/ Chypre), Pavelh Ndzila (APR / Rwanda)

Défenseurs : Bryan Passi (Mafra/2e division/Portugal), Poaty Morgan et Kevin Mouanga (Lausanne sport/ Suisse), Romaric Etou (FC Dila Gori/ Georgie), Chris Makosso (RWD Morlenbeek/2e division/Belgique), Francis Nzaba (Istanbul Başakşehir/Turquie), Yohan Andzouana (DAC/Slovenie) Rayan Bidounga (CSKA 1948/ Bulgarie)

Milieux du terrain : Fred Dembi (Red star /3e division/France), Antoine Makoumbou (Cagliari/Italie), Junior Etou (Pittsburgh Riverhounds SC/2e division/USA), Chandrel Massanga (Hataysport/Turquie), Merveil Ndockyt (HNK Gorica/Croatie), Ravière Otanga (Al-Kharitiyath SC/Qatar), William Hondermarck (Northampton/3e division/Angleterre)

Attaquants : Beni Makouana (Polissa/Ukraine), Mons Bassouanima (Clermont foot 63/2e division/France), Prestige Mboungou (FK TSK Backa /Serbie), Rabby Nzingoula (RC Strasbourg/France), Gabriel Charpentier (Parme/Italie), Silvère Ganvoula (Young boys de Berne/Suisse), Archange Bintsouka (Partiziana/ Albanie)