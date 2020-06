Don de kits de lutte contre la Covid-19 de Action Contre la Faim à 17 hôpitaux à Abidjan

L’ONG Action contre la faim (ACF) a fait vendredi un don de kits de lutte contre la Covid-19 en faveur de 17 Etablissements de santé de premier contact (ESPC) des neuf Districts des régions sanitaires d’Abidjan 1 et 2, d’une valeur de 30 millions de Fcfa.L’hôpital général de Port-Bouët, cité balnéaire, située dans le Sud d’Abidjan, a servi de lieu pour la cérémonie solennelle de remise des matériels de mise en place des zones à triage et du dispositif Wash dans 17 ESPC, dans le cadre de la réponse contre la pandémie de Covid-19.

Ce don est accompagné d’un support technique et financier aux districts sanitaires et ESPC ciblés pour la formation de 680 personnels de santé ainsi que la remise à niveau d’infrastructures d’eau dans les centres de santé et le support d’activités de sensibilisation communautaires.

La Côte d’Ivoire qui enregistre, aujourd’hui, plus de 4 400 cas confirmés de Covid-19, est l’un des pays de l’Afrique de l’Ouest les plus touchés. Ce don, selon le directeur pays de Action contre la faim, Yannick Pouchalan, vise à apporter une réponse à la lutte contre la propagation du virus.

« Dans ce contexte, il apparaît clairement pour nous que le défi est de ralentir l’expansion du virus, de freiner sa propagation » et fléchir la courbe de progression de la pandémie, a dit le directeur pays de ACF en Côte d’Ivoire, dans un discours.

Ce dispositif sanitaire devrait permettre de « réduire l’influence de l’épidémie sur le personnel de la santé » et globalement de la population, a fait savoir M. Pouchalan, ajoutant qu’à ce jour, 136 agents de santé ont été formés sur les techniques de prévention à la Covid-19.

A ce jour, les agents communautaires formés ont touché 43 276 ménages, tandis que 233 616 personnes ont été sensibilisées. Depuis 2017, ces 17 établissements de santé récipiendaires bénéficient du financement de l’Agence française de développement (AFD).

L’AFD soutient notamment ces établissements de santé via le Programme de renforcement des systèmes et des services de santé (PROSSAN). Grâce à ce financement, l’ONG ACF, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont contribué à améliorer l’offre des soins aux populations.

Réceptionnant les matériels de lutte contre la Covid-19, Anouan N’Guessan, directeur général adjoint de la santé, représentant le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, a exprimé la gratitude de l’Etat pour ces kits de résilience face à cette pandémie.

M. Anouan a déploré le fait que les populations portent moins les masques, rendus obligatoires dans le District d’Abidjan, épicentre de la maladie dans le pays. Selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique, la capitale économique ivoirienne compte 95% des cas confirmés.

Toutefois, dira-t-il, en Côte d’Ivoire, « le taux de guérison se situe entre 50 et 58% au dessus du taux moyen au niveau mondial, (tandis que) le taux de létalité (mortalité) demeure très faible, autour de 1% », ce qui traduit la qualité de la prise en charge de la maladie.

Cette cérémonie a vu également la présence du directeur de l’AFD, représenté par Mme Elodie Montetagaud. Elle s’est félicitée de ce que la Côte d’Ivoire, qui a enregistré son premier cas confirmé de Covid-19 le 11 mars 2020, avait déjà mis en place des dispositifs d’alerte.

Face à la pandémie de la Covid-19, l’Etat de Côte d’Ivoire a élaboré un plan de riposte sanitaire. En soutien à ce plan et s’alignant sur ses axes stratégiques, ACF a mis en œuvre un plan de riposte estimé à ce jour à plus de 200 millions de Fcfa. Ce plan bénéficie d’un financement de l’AFD.

C’est dans ce cadre qu’intervient ce don d’une valeur de 30 millions Fcfa, composé de matériels de mise en place d’une zone à triage de dispositif de lavage de mains, des masques de protection, de gangs, de thermomètres à infrarouge…, remis au ministère de la Santé et de l’hygiène publique.

Ces 17 établissements sont Fsucom Abobo Baoulé, Fsucom Bocabo, Fsucom Kowet, CSU Kassemblé, Fsucom Gesco, Csucom Adiopodoumé, CSU Colombie, CSU Gbagba, Csucom Palmeraie, Csucom Anono, CSU Akouédo Attié, Maternité Williamsville, CSR Bloc 500 Gonzagueville, CSU COM Vridi 3, CSUcom Quartier Divo, FSU COM Anoumabo.

Action contre la faim (ACF) lutte contre la faim dans le monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier, pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles.