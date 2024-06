Denis Sassou Nguesso à l’investiture de Cyril Ramaphosa

Le président de la République du Congo est arrivé mardi 18 juin à Pretoria, en Afrique du Sud.

Le président Denis Sassou N’Guesso prend part ce mercredi 19 juin, à la cérémonie d’investiture de son homologue Cyril Ramaphosa. Le chef de l’Etat congolais est arrivé dans la capitale d’Afrique du Sud mardi 18 juin. Réélu pour cinq ans, le président Sud-africain entame son second mandat.

Cyril Ramaphosa prêtera serment au siège du gouvernement sud-africain, devant le président de la Cour constitutionnelle, les membres du Parlement et les rois traditionnels des différentes ethnies du pays. Notons que la cérémonie d’investiture sera ponctuée par 21 coups de canon et un survol de l’armée de l’air, symbolisant l’importance et la solennité de l’événement.

La présence de Denis Sassou Nguesso et d’autres dirigeants africains à cette cérémonie témoigne de la solidarité et du soutien mutuel entre les nations africaines.