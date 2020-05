Covid-19: rétablissement des horaires de travail dans l’administration publique ivoirienne

Le ministère ivoirien de la Fonction publique a annoncé vendredi dans un communiqué le rétablissement des horaires de travail dans l’administration publique qui sont fixés désormais de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à partir de lundi prochain.En mars dernier, en raison de la maladie à Covid-19, les horaires de travail de la fonction publique avaient été aménagées de 08h à 14h. « Les horaires de travail sont rétablis conformément au décret N°2012-04 du 11 janvier 2012 instituant le système de la journée continue dans les administrations de l’État, les établissements publics nationaux et les collectivités locales à compter du lundi 18 mai 2020: Le Matin de 07h30 à 12h30 et l’après-midi de 13h30 à 16h30», rapporte le communiqué.

Poursuivant, le ministère de la Fonction publique indique que pendant toute la durée de la crise du Coronavirus, les services doivent être organisés pour tenir compte des mesures barrières arrêtées par le gouvernement. Notamment, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou leur désinfection avec une solution hydroalcoolique, le port obligatoire du masque et la distanciation physique d’au moins un mètre entre les agents dans un bureau.

Le conseil national de sécurité ( CNS) a annoncé la levée du couvre-feu à Abidjan et à l’intérieur du pays ainsi que la levée de plusieurs mesures de restrictions liées à la Covid-19. La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour 1971 cas de maladie à Covid-19 dont 930 guéris et 24 décès.