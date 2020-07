Côte d’Ivoire: une banque marocaine équipe six centres de dépistage du cancer

Une banque marocaine a fait un don de matériels de santé au Programme national de lutte contre les cancers ( PNLCa) destinés à équiper six centres de dépistages du cancer dans des villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire, rapporte une note d’information transmise mercredi à APA.Cet appui de la Banque atlantique, une filiale du groupe Banque centrale populaire du Maroc « s’est traduit par l’acquisition d’appareils de cryothérapie, attribués aux centres de dépistage des communes d’Adzopé, Agnibilékro, Akoupé, Bettié, Bouna et Tanda, en vue de stopper la progression du cancer par le traitement des lésions précancéreuses », explique la note.

Cette banque « se mobilise pour la sensibilisation des femmes sur la dangerosité des cancers auxquels elles sont le plus exposées, les incitant à opter pour le dépistage volontaire afin d’augmenter leur chance de guérison en cas de maladie », a dit, Arsène Coulibaly, le directeur général de cette institution bancaire lors d’une cérémonie de remise de ce don.

En retour, Pr Innocent Adjobi, le directeur-coordonnateur du PNLCa a soutenu que la gratuité des examens et des soins, rendue possible grâce à cette institution bancaire, permettra assurément d’améliorer le taux de fréquentation des six centres de dépistage ciblés.

Selon lui, les frais précédemment exigés pour le dépistage volontaire, constituaient un frein pour les femmes concernées.

Troisième plus grand groupe bancaire de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en termes de parts de marché, cette banque est présente dans les huit pays membres de cette communauté.