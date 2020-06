Côte d’Ivoire/ Attaque de Kafolo: plusieurs terroristes dont le chef du commando arrêtés (Officiel)

Plusieurs personnes dont le chef du commando, impliquées dans l’attaque terroriste perpétrée il y a eu une dizaine de jours contre une position de l’armée ivoirienne à Kafolo dans l’extrême-nord du pays, ont été arrêtées, a appris lundi APA de source officielle.« (…) beaucoup de ces personnes qui ont commis cet acte terroriste sont sous les verrous. Hier encore, on me rendait compte des arrestations très importantes des personnes qui étaient directement en action et qu’on a retrouvé certaines photos dans leurs portables qui montrent qu’ils ont filmé.

Le chef du commandos qui a mené l’action a été pris hier», a annoncé Hamed Bakayoko, le ministre d’État ivoirien chargé de la défense, par ailleurs, premier ministre par intérim.

Il s’exprimait lors une cérémonie dite de recueillement au camp militaire d’Akouedo (Est d’Abidjan) en mémoire des soldats ivoiriens tués dans l’attaque de Kafolo. « Quand quelqu’un touche à la Côte d’Ivoire, quand quelqu’un tue un Ivoirien, on réagit. Tous ceux qui ont fait cela sont en voie d’arrestation. l’État mettra tout en oeuvre pour que tous ceux qui ont commis cet acte ignoble et tout leurs complices tapis dans l’ombre soient arrêtés», a promis M. Bakayoko dénonçant des complicités nationales et internationales.

« Il y a des gens qui se sont permis et qui se permettent de donner des informations à des terroristes sur les positions et les mouvements de nos forces. Il faut que toutes les complicités nationales comme internationales soient établies», a souhaité le Premier ministre par intérim annonçant une cérémonie d’hommage pour les soldats tués en présence du président Alassane Ouattara.

M. Bakayoko a conclu son adresse en appelant à la solidarité des Ivoiriens devant les actes terroristes. Une position de l’armée ivoirienne a été attaquée, tôt le 11 juin dernier à Kafolo dans l’extrême nord-est de la Côte d’Ivoire faisant une dizaine de mort du côté des Forces armées de Côte d’Ivoire.