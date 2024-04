Congo : Sephora Dieuveillle Nazoliak kidnappée puis tuée

Le corps de la jeune congolaise de 27 ans disparue depuis vendredi 12 avril, a été retrouvé en état de putréfaction jeudi 18 avril,dans une forêt.

Sephora Dieuveillle Nazoliak avait été kidnappée vendredi 12 avril dernier par un Camerounais à Ouesso, ville frontalière entre le Cameroun et la République du Congo. Dans une vidéo qui avait circulée sur les réseaux sociaux, le kidnappeur principal du nom de Ouchaou demandait une rançon de 500 000 FCFA. Sa disparition avait créé des troubles et des scènes de violence contre la communauté camerounaise à Ouesso.

Le corps de la jeune congolaise de 27 ans a été retrouvé en état de putréfaction très avancée. La découverte du corps a été rendue possible suite aux aveux de certains co-auteurs arrêtés et interrogés par la police. Une situation qui a favorisé la levée des vives tensions de la population. Il s’en est suivie des actes de pillages, d’incendie des commerces des ressortissants camerounais à Ouesso. Les services de police et de gendarmerie ont dispersé les manifestants à coup de gaz lacrymogènes.

Le consulat du Cameroun à Ouesso où se sont réfugiés de nombreux ressortissants camerounais, a été la cible des manifestants déchaînés. Le kidnappeur principal a été appréhendé à Moloundou- une localité située à la frontière avec le Congo- par la police camerounaise qui avait reçu son signalement de la police congolaise. L’homme tentait de regagner le Cameroun, son pays natal après son forfait. Il sera extradé en terre congolaise où il devra répondre de ses actes

Le ministre de l’Intérieur de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zephyrin Mboulou s’est rendu sur place pour apaisement du climat de tension qui y règne.