Congo-sénatoriales : Christian Didas Bongolo est le candidat du MAR

Il est le candidat unique du parti Mouvement et renouveau (MAR), aux élections sénatoriales du dimanche 20 août 2023, dans la ville de Pointe-Noire.

Le conseiller Christian Didas Bongolo, va représenter le parti MAR aux élections sénatoriales du 20 août dans la ville de Pointe-Noire. La formation politique a officiellement présenté son candidat le week-end dernier.

A moins de deux semaines de la tenue des sénatoriales en République du Congo, les candidats augmentent les actions sur le terrain afin de convaincre les élus locaux. Le bureau national du MAR a fait le choix de présenter Christian Didas Bongolo aux élections sénatoriales de 2023 dans le département de Pointe-Noire. Le parti décrit son candidat comme un militant politique, cadre du MAR depuis plusieurs années. Il a été tour à tour membre du directoire national, président de la section numéro six Ngoyo, vice-président par intérim de la fédération MAR de Pointe-Noire.

Membre du secrétariat national d’arriération du parti, président de la fédération de Pointe-Noire, membre du bureau politique, conseiller municipal et départemental, président de la commission environnement, santé et affaires sociales au Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire de 2014 jusqu’à aujourd’hui, soit trois mandatures successives.