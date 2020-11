Congo-Prix découvertes RFI 2020 : deux congolais dans la compétition

Nix Ozay et Young Ace Wayé font parties des dix nominés du Prix découvertes RFI, ce concours de musique qui met en avant, chaque année, les nouveaux talents musicaux du continent africain.

Qui sont ces deux jeunes talents ?

Young Ace Wayé

Dès son plus jeune âge il rencontre l’art, il s’intéresse d’abord au dessin puis au théâtre mais c’est de la musique qu’il tombera amoureux. Sonorités enrichies par ses diverses expériences d’expatrié, la musique du emcee ne manque certainement pas de couleurs. C’est au sein de son groupe Bones Clique, composé de Snom, Slmsi, GRC, et B-Tween qu’il fera ses premiers pas et écrira ses premières chansons. Il sortira en 2014 la mixtape ¨The Bone Theory¨ avec Bones Clique puis son EP ¨Dear Uncle Sam¨ la même année.

Il devient professionnel en 2015 et décide ensuite de commencer une carrière solo. Co-propriétaire de Mercure Studios il sortira en 2016 ¨Ombres & Lumières : Le Prélude¨ aux côtés d’artistes tels que Boa Mokonzi, Skrappy, Sledge et Darcy sous le label Mercure Squad.

Lauréat des Beat Street Awards 2016 dans la catégorie Révélation Masculine, il sort en Juillet de l’année suivante une mixtape Intitulée ¨Kontrol¨ avec laquelle il remporte le prix Beat Street Awards dans la catégorie Mixtape Urbaine 2017. Il sort en Mars 2018 le single MAMA en collaboration avec Durhiel pour honorer la femme, en Mai le single ROMBO avec Jojo Fly et en Aout le R2R avec Trancend Boy.

Après la sortie du single Le Bord La en Novembre 2018, Il continue son oeuvre en sortant le 30 Avril 2019 (jour de son anniversaire) un EP intitulé Alpha Charlie Echo, un projet riche en couleur qui convaint toute la sphère musicale du pays.

Son dernier single Mbok’Oyo (Titre relatant les faits sociaux) sorti en Décembre 2019 qui est extrait de son prochain EP (Nouveau projet disponible très bientôt) est un vrai succès. Valeur sûre du rap congolais, Young Ace Wayé connait un buzz grandissant.

Nix Ozay

Nix Ozay, de son vrai nom Elion Kye Elky est un artiste musicien multi talent : rappeur et chanteur en plusieurs langues, notamment le lingala, le français et l’anglais.

La plupart des membres de sa famille allaient dans l’armée mais lui, la musique a surgi dans sa vie comme un virus incurable. Fasciné depuis le plus jeune âge par ses idoles Michael Jackson et 50Cent, il a développé une passion immense pour la musique. Il se met à écrire et à rapper en 2007 en trainant avec mes grands frères de son quartier qui rappaient déjà. Au fil des années il a évolué dans plusieurs groupes et clans comme « Big Money » (2010), « Zone X » (2011), « C.O.C » (de 2012 à 2013) et en 2014 il décide d’embrasser une carrière solo. Après avoir monté son label « Royal Entertainement » avec ses amis et son frère, il enregistre « Possa Makanbo », un titre qui a fait un énorme carton dans tout le pays.

Il signe en duo avec son frère dans le label indépendant américain « PNC Records » et passe une année au Cameroun en essayant de nouvelles formules tout en ayant la nostalgie du Congo Brazzaville son pays.

Ils reviennent au Congo et se mettent à enregister des projets. En 2019 ils lancent leur propre label « 87 Industry ».