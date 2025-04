Congo: plus de 1500 emplois pourront bientôt être créés à Dolisie

La société FERPLAN va mettre sur pied un projet agro industriel moderne, à Dolisie et dans le district de Louvakou dans le département du Niari.

Une ferme bovine, un pivot d’irrigation, un abattoir et une boucherie, ce sont les quatres principaux secteurs d’activités qui vont constituer le projet agro industriel qui sera implanté à Dolisie. Cette initiative de la société FERPLAN pourrait créer plus de 1500 emplois. C’est du moins ce qu’a indiqué le ministre des Affaires foncières et du domaine public Pierre Mabiala lors du Conseil des Ministres qui s’est réuni vendredi 18 avril 2025 au Palais du Peuple à Brazzaville.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pendant le Conseil des ministres, Pierre Mabiala, ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement a soumis au membres du Conseil quatre projets de décret.

Les deux premiers textes sont le déclassement et la cession à titre onéreux de la propriété non bâtie du domaine public de l’Etat, cadastrée : section H, bloc/, parcelle 102, centre-ville, arrondissement n°2 commune de Dolisie, d’une superficie de deux mille quatorze virgule zéro sept (2014,07) mètres carrés, en vue de la construction d’une boucherie moderne ; les deux textes suivants sont le déclassement et la cession à titre onéreux de la propriété non bâtie du domaine de l’Etat située au lieudit « ancien village Ndoumou à Tao-tao », district de Louvakou, département du Niari, d’une superficie de six hectares vingt-deux ares soixante-quatre centiares (6ha 22a 64ca), destinée à la construction d’un abattoir moderne bien structuré.

Ledit projet nécessite d’acquérir des espaces fonciers appropriés. Ainsi, deux réserves foncières de l’Etat ont déjà été mises à disposition sous forme d’autorisations provisoires d’occuper. Le Conseil des ministres a adopté les quatre (4) projets de décret soumis à son examen.