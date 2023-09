Congo : plus 400 hectares réservés à la culture de manioc à Inoni Falaise

Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a lancé mardi 05 septembre, les travaux de la première Zone agricole protégée (ZAP), consacrée à la culture du manioc.

Etendus sur une superficie de plus de 400 hectares, la Zone agricole protégé consacré à la culture du manioc est constituée de 53 groupements de plus de 500 producteurs. Les travaux de la Zap consacrée à la culture du manioc ont été lancés mardi 05 septembre, par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo.

Située à quelques encablures de la route nationale n°2, la ZAP compte 30 maisons permettant aux producteurs d’être à l’abri des intempéries et de stocker leurs produits. Sa mise en œuvre est rendue possible grâce à l’appui de l’État congolais en termes de tracteurs et du matériel aratoire tels que les pelles, houes, machettes, brouettes.