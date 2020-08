Congo : Pascal Lissouba est décédé

L’ancien Chef de l’Etat congolais est mort ce matin du lundi 24 août 2020, à Perpignan, dans le Sud de la France à l’âge de 88 ans.

Pascal Lissouba est mort ce matin en France. Celui-ci a dirigé la république du Congo de 1992 à 1997 avant de perdre le pouvoir à la suite de la guerre civile. La famille de l’ancien président congolais a confirmé cette information à Jeuneafrique. Son épouse, Jocelyne, et son fils, le député Jérémie Lissouba, se trouvaient à ses côtés lorsqu’il a rendu son dernier souffle.

Il faut noter qu’il souffrait de la maladie d’Alzheimer et n’était plus en mesure de mener d’activités politiques. Ces dernières années, son état de santé s’est beaucoup dégradé. Cela faisait longtemps qu’il ne recevait plus et qu’il ne gérait plus les affaires de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), le parti qu’il avait créé au tout début des années 1990 et dont Pascal Tsaty-Mabiala assure aujourd’hui la direction.

Démocratiquement élu en 1992, il avait perdu le pouvoir en octobre 1997 à la suite de la guerre civile congolaise, et s’était installé en France après un exil à Londres.

Pascal Lissouba est le deuxième ancien président congolais qui meurt cette année. Le 30 mars dernier, à l’âge de 81 ans, Jacques Joachim Yhombi-Opango, un autre ex-Chef d’Etat congolais est décédé. Lui qui avait été au pouvoir entre 1977 et 1979, est mort des suites du coronavirus à Neuilly-sur-Seine.