Congo : l’OMS donne des astuces pour lutter contre la mauvaise santé mentale des employés

Au cours d’une rencontre qui s’est tenue lundi 14 octobre, à Brazzaville, représentant par intérim de l’Organisation mondiale de la santé au Congo (OMS), Vincent Dossou Sodjino à rappeler la nécessité de favoriser un environnement de travail sain.

La rencontre entre le personnel pays de l’OMS avait pour but de donner les armes nécessaires pour lutter contre la mauvaise santé mentale des employés. Cette rencontre s’est tenue à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale célébrée tous les 10 octobre de chaque année.

« Certains comportements souvent sous-estimés, comme le stress, l’abus de l’autorité, les frustrations quotidiennes, le manque d’esprit d’écoute, l’accumulation des tâches, les conflits entre collègues, le fait d’être mal rémunéré, les brimades peuvent être à l’origine des problèmes de santé mentale et amener les travailleurs à être démotiver, dépressifs, anxieux et moins productifs », a fait savoir Vincent Dossou Sodjino.

Vincent Dossou Sodjino donne quelques clés pour lutter contre la mauvaise santé mentale des employés. « Pour lutter contre la mauvaise santé mentale au travail, il faut favoriser un cadre de travail qui soit propice pour renforcer les liens sociaux entre travailleurs. Le gouvernement et les employeurs doivent bâtir des politiques qui vont encadrer les activités professionnelles, afin de permettre à chaque travailleur de s’épanouir et d’être productif dans son lieu de travail. Il s’agit de gérer les risques Psycho-sociaux sur les lieux de travail, de promouvoir la santé mentale au moyen de la formation, de soutenir les employés et garantir la parité entre la santé mentale et physique, aligner les lois sur l’emploi et les traités internationaux sur le travail relatif aux droits humains, afin de prévenir la discrimination », a-t-il dit.

Célébrée en différée, cette année la journée mondiale de la santé mentale avait pour thème « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu de travail ».