Congo : les transporteurs en commun suspendent la grève

C’est ce qui ressort d’un communiqué publié par l’intersyndical des transporteurs en commun du Congo.

L’intersyndical des transporteurs en commun du Congo annonce la suspension de la grève. Le service se déroulera normalement chez les acteurs de ce secteur d’activité ce lundi 11 mars 2024. Dans un communiqué rendu public, l’intersyndical annonce la suspension de la grève sur toute l’étendue du territoire national. Une décision arrive après des négociations avec le gouvernement. L’intersyndical des transporteurs en commun du Congo assure que leurs revendications ont été obtenues.

C’est via une lettre adressée au Premier ministre congolais, datée du 04 mars 2024, et signée par les responsables de la Fédération syndicale des professionnels des transports du Congo (FESYPTC), le Syndicat des conducteurs de taxis, bus, routiers et pousse-pousse (SCTBRP) et le Syndicat des employeurs des transports terrestres du Congo (SETTC), qu’ils ont annoncé le démarrage d’un mouvement de grève du lundi 11 au mercredi 13 mars 2024 sur toute l’étendue du territoire national.