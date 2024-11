Congo : les inspecteurs du travail adoptent leurs plans stratégiques

Lors de la session ordinaire du Comité national économique et financier (Cnéf) qui s’est tenue le 25 novembre, l’institution a révélé que la croissance économique du pays s’est consolidée.

Quatre-vingts inspecteurs, douze directeurs départementaux, les directeurs généraux et centraux du travail participent à la quatrième réunion des inspecteurs de travail. Les assisses qui se sont ouvert le 25 dernier, se clôturent ce mercredi 27 novembre. Cette 4e réunion a pour thème « Planifier, atteindre l’excellence de la performance pour le service public du travail ».

Il était question au cours de ces assisses pour ces professionnels du domaine, de statuer sur trois points essentiels. Notamment l’appropriation des outils nécessaires à la planification stratégique liée à la conformité avec la réglementation du travail ; l’adaptation de la démarche de planification stratégique pour la conformité ainsi que l’élaboration et la mise en place des plans stratégiques pour la conformité des directions départementales du travail. Chacune des douze directions départementales du Travail sera dotée d’un plan stratégique de conformité, assorti d’un agenda de mise en œuvre.

« En organisant cette 4e réunion des inspecteurs de travail, vous continuez de renforcer cette résilience pour ainsi tracer la route du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale pour un service plus efficace et efficient au service de la paix sociale. » a souligné le directeur général du Travail, Joseph Akondzo Nguiambo.