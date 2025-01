Congo : les FUSYNEC demandent un statut particulier des agents de l’éducation

Une demande formulée le 26 décembre dernier à Brazzaville le par Président de la plateforme dénommée les Forces unies des syndicats de l’enseignement du Congo (FUSYNEC), Daniel Ngami.

Les Forces unies des syndicats de l’enseignement du Congo (FUSYNEC), plaident pour le statut particulier des agents de l’éducation nationale. Au cours d’une assemblée générale, les plateformes syndicales des enseignants ont décidé de reconduire de commun accord les revendications liées à la publication de l’arrêt qui met en œuvre les articles 54 et 55 des agents particuliers de l’éducation nationale, le paiement de rappel de solde des activités dues aux enseignants dont la dernière paye date du 30 décembre 2020.

Les enseignants ont formulé un ensemble de recommandations notamment la mise en place de la commission tripartite pour le recrutement des enseignants dans la fonction publique, la publication des textes campagne 2023, la mise en œuvre des quotas 2023-2024, pour éviter les doubles emplois et permettre l’ouverture de la CAP 2025.

Ils suggérent qu’un quota spécial soit accordé aux enseignants communautaires de deuxième langue, en l’occurrence Russe, Espagnol, Latin, Allemand et autres, le paiement régulier de bourse dû aux enseignants communautaires et volontaires, la publication des listes fiables des enseignants communautaires recrutables, département par département, enfin les listes définitives d’enseignants communautaires et volontaires à prime de bonne séparation.