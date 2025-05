Congo : les avantages du projet Erasmus+ présentés aux étudiants et enseignants

L’objectif du projet est de renforcer l’accompagnement des candidats potentiels aux offres d’opportunités de ce programme.

La première session d’information sur le projet Erasmus+ s’est tenue le 6 mai à Brazzaville. Le projet vise à renforcer l’accompagnement des candidats potentiels aux offres d’opportunités de ce programme. Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, en partenariat avec la délégation de l’Union européenne (UE) au Congo, l’activité a rassemblée plusieurs participants issus des universités publiques et privées, des institutions de recherches, des enseignants-chercheurs et étudiants

Il a été question d’informer les participants sur les priorités, les actions et les moyens de financements de ce programme ; de présenter les modalités de candidatures et les critères d’éligibilité; de renforcer les capacités des établissements d’enseignement et des organisations congolaises à monter des projets Erasmus+ tout en créant des espaces d’échanges entre les parties prenantes nationales afin de favoriser des partenariats à l’échelle internationale.

Concernant l’enseignement supérieur, Erasmus+ encourage fortement la mobilité physique et hybride des étudiants indépendamment de la filière et du cycle d’études. Il offre également des opportunités de développement professionnel à l’étranger au personnel enseignant et administratif, tout en facilitant la participation des professionnels du monde du travail aux formations.