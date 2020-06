Congo : les agences de voyages réouvrent après deux mois de fermeture

C’est un soulagement pour tous ceux qui y travaillent mais il faut tout de même relever le fait que l’engouement ne bat pas encore son plein.

Le gouvernement congolais vient de recommandé la réouverture des agences de voyages. Désormais il est possible pour des congolais de faire des voyages d’un département à un autre. Il faut néanmoins noter que dans les agences de transports, l’engouement n’est pas au rendez-vous. Une situation qui peut s’expliquer. Après plus de deux mois de fermeture à cause de la pandémie du coronavirus, la nouvelle n’a vraiment pas encore atteint sa cible.

On est loin des gares routières, habituellement bondées. Ces lieux étaient presque vides au deuxième jour de la reprise des activités.

Il faut relever que dans ces agences de voyages, plusieurs mesures ont été mises en place dans le souci de limiter la contamination du coronavirus. Parmi celles-ci, on note la présence des dispositifs de lavage des mains à l’entrée tout comme à l’intérieur, l’utilisation régulière du gel hydro alcoolique et des thermo flash (appareil de prise de température) la mise en place d’un système de contrôle, le port obligatoire du masque.