Congo : le Pracac arrête son budget 2025 à plus 10 milliards FCFA

Le comité de pilotage du Pracac a validé le budget annuel lors de sa session inaugurale tenue le 24 décembre à Brazzaville.

Le budget de l’exercice 2025 du Le Projet régional d’amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale (Pracac) a arrêté à 10 milliards 615 millions FCFA. Le comité de pilotage du Pracac a validé mardi 24 décembre à Brazzaville, ce budget annuel au cours de sa session inaugurale.

Selon adiac-congo, plus de 82% des activités retenues pour le prochain exercice portent sur le dragage, le drainage ainsi que les révisions ou réalisations des études relatives à la construction des ports et quais d’Impfondo, de Bétou, de Mossaka, de Liranga et de Makotimpoko, dans la partie Nord du pays.

Lancé en mars 2024, le Pracac est financé par la Banque mondiale à hauteur de 53 milliards FCFA. Il vise entre autres à améliorer les corridors de transport en Afrique centrale, le commerce, l’inclusion socio-économique…