Congo : le piratage audiovisuel engendre 120 milliards F de pertes par an

Brazzaville a accueilli mardi 03 octobre 2023, une conférence sur la fraude et le piratage audiovisuel.

Le pouvoirs publics, sociétés de diffusion, experts et organisations de la société civile se sont réunis dans la capitale congolaise mardi 03 octobre 2023. C’était en faveur d’une conférence sur la fraude et le piratage audiovisuel. Ladite réunion fait suite à la recrudescence du piratage audiovisuel via l’internet, les téléchargements illicites, les diffusions illégales directes, les faux décodeurs… La rencontre avait pour thème « Décryptage du piratage audiovisuel : enjeux techniques et solutions ».

Le Congo enregistre des pertes estimées à 120 milliards de francs CFA, engendrés par le piratage audiovisuel. Les participants espèrent ainsi pousser le gouvernement à renforcer le dispositif répressif, tout en insistant sur la sensibilisation du grand public. Initiée par l’Organisation non gouvernementale (ONG) Pratic, la conférence sur la fraude et le piratage audiovisuel vise à sensibiliser aux conséquences socio-économiques du phénomène.

Rappelons que le Congo dispose d’une batterie juridique spécifique, à l’instar de la loi n°27-2020 du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité, loi n°26-2020 du 5 juin 2020 sur la cybersécurité ainsi que la loi 15-2001 du 31 décembre 2001 sur le pluralisme dans l’audiovisuel public.