Congo : le général Mokoko de retour à Brazzaville

Le jet qui a ramené Jean-Marie Michel Mokoko a atterri dans la capitale congolaise à 15h50, heure locale. Pas de dispositif militaire ou policier particulier pour l’accueillir à l’aéroport.

Le général Mokoko est de nouveau à Brazzaville, depuis samedi 30 août 2020. Il avait été évacué en Turquie, le 30 juillet, par un avion médicalisé pour recevoir des soins. C’est au terme de longues tractations que, l’autorisation de l’évacuation de Jean-Marie Michel Mokoko, 73 ans, a été signé par le Président Dénis Sassou N’Guesso. Le général est rentré dimanche 30 août à Brazzaville après un mois de soins en Turquie.

Aussitôt après sa descente d’avion, le général a été embarqué discrètement dans une grosse cylindrée aux vitres fumées, selon des témoins. Il a été conduit directement à l’hôpital militaire où ses conseils ont pu le voir.

Il va mieux. C’est du moins ce qu’ont estimé ses conseils. Une nouvelle que la société civile salue. Celle et exige cependant plus d’attention à égard du général. Il faut tout de même noter que les autorités jugent que l’attitude du général et sa famille a été responsable.

« J’ai trouvé qu’il est en forme. Il doit rester encore pendant quelques jours à l’hôpital militaire pour des exercices parce qu’il connaît quelques petits problèmes musculaires », a confié un de ses avocats.

« Le retour importe peu, s’il a recouvré sa santé c’est le plus important et la lutte continue pour que la justice triomphe un jour », a déclaré pour sa part Trésor Nzila défenseur des droits de l’homme (OCDH).

D’après une source pénitentiaire l’ancien chef d’état-major devra retrouver sa cellule à la maison d’arrêt de Brazzaville. « Nous comptons formuler une demande de mise en liberté en sa faveur dans quelques jours », a annoncé un autre avocat. « Nous n’avons pas trop de commentaires à ce stade, mais pensons que le général et sa famille ont été plus responsables que ceux qui ont fait des commentaires non fondés sur les réseaux sociaux notamment », a indiqué une source gouvernementale.