Congo : le début des travaux du barrage de Sounda prévu en 2025

Un protocole d’accord a été signé mercredi 11 septembre, à Brazzaville entre le gouvernement congolais et la société China Overseas co.Ltd.

La République du Congo va se doter d’un barrage hydroélectrique à Sounda, sous-préfecture de Kakamoeka, département du Kouilou. Les travaux de construction seront menés par la société China Overseas co.Ltd. Un protocole d’accord des engagements des deux parties a été signé par le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Emile Ouosso et Li Xi Zhen, PDG de la société China Overseas co.Ltd.

Le planning d’activités prévoit, entre autres, la visite du site de Sounda, la lecture et les observations sur les études déjà faites ; la mise en place du comité de pilotage sous l’égide du Premier ministre ; la mise en place du comité technique et la préparation du projet de convention de concession en septembre. D’octobre à décembre prochains, il y aura l’évaluation des activités du mois de septembre ; la validation des études et planification du projet ; la préparation des équipes techniques ; l’importation du matériel ; les travaux d’ouverture de la route d’accès au site ; le nettoyage du site.

« Pour l’année 2025, dans la période de janvier à mai, il est attendu le début des travaux du barrage et la pose de la première pierre par le chef de l’Etat. De juin 2025 à 2030, la construction de la ligne 400kw. Nous espérons pour juin 2030, l’inauguration du barrage et l’injection de l’énergie sur le réseau national », a annoncé le conseiller au développement du secteur de l’électricité du ministre de tutelle, Emile Tchakala Kissengou.

Le barrage hydroélectrique de Sounda aura une capacité de 800 mégawatts, va débiter sur la nouvelle ligne 400 KV reliant Pointe-Noire à Brazzaville et Kinshasa.