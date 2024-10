Congo : le Cfrad lance un appel à collection à l’endroit de tous les citoyens

Les différents objets et documents témoins de son histoire sont attendus jusqu’au 31 octobre, date limite d’envoi des objets.

Le Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) se fait une peau neuve. Dans la cadre de sa réhabilitation, le centre a lancé un appel à collection de différents objets et documents témoins de son histoire. Les travaux de réhabilitation vont permettre de renforcer une partie de son infrastructure détruite par les eaux de pluie, mais aussi de faire revivre ce centre qui a longtemps été à l’abandon et inaccessible au public ainsi qu’aux artistes.

Les travaux sont financés par la France sous la supervision de sa représentation diplomatique au Congo, avec la participation du ministère congolais de l’Industrie culturelle. Après les travaux, le Cfrad ouvrira ses portes avec une nouvelle salle de spectacle, un espace de formation et une exposition permanente qui retracera les diverses utilisations du bâtiment depuis 1904 : espace de rencontre, siège de la Conférence de Brazzaville en 1944, lieu de représentation du Théâtre national et du Ballet national.

Pour rappel, le Cfrad a été construit en 1904. Le bâtiment accueille tout d’abord le Cercle civil et militaire français.