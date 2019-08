Congo : la production du pétrole pourrait quadrupler

Après la découverte du gisement onshore de pétrole dans la région de la cuvette, deux sociétés d’exploitation pétrolière ont présenté les caractéristiques de ce gisement.

Le gisement du Delta de la Cuvette pourrait quasiment quadrupler la production du pays, actuellement de 350 000 barils par jour. C’est une information donnée samedi 10 août à Oyo, par SARPD-Oil et PEPA deux sociétés d’exploitation pétrolière.

Officiellement, le Congo produit actuellement 350 000 barils de pétrole par jour, ce qui en fait le troisième producteur d’Afrique subsaharienne, loin derrière le Nigeria et l’Angola.

Le gisement du Delta de la Cuvette (son nom officiel) s’étend sur une superficie de 9 392 m2 et dispose de quatre puits. Le premier est en perforation depuis mars, par la Société africaine de recherche pétrolière et distribution (SARPD-Oil) et l’entreprise Petroleum Exploration & Production Africa (PEPA).

D’après les études de prospection, le gisement pourrait produire jusqu’à plus d’un milliard de mètres cubes d’hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour, a affirmé Mohamed Rahmani, directeur marketing de la SARPD-Oil. « La part de l’Etat congolais [qui a attribué le permis en 2006] sera de 35 % », en rapport avec un accord de partage de production, a-t-il précisé.

Dans une vidéo projetée lors de la cérémonie de présentation du Delta de la Cuvette, à laquelle assistaient quelques membres du gouvernement, Denis Sassou-Nguesso s’est félicité de l’opération de forage du gisement. « C’est une nouvelle qui nous réjouit tous, car c’est le résultat d’un long processus qui a commencé dans les années 1980 », a-t-il fait savoir.