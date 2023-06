Congo : la Présidence met sur pieds deux nouveaux sites

Le lancement officiel des sites web presidence.cg et dsn.cg a eu lieu vendredi 02 juin 2023.

presidence.cg et dsn.cg sont les deux nouveaux sites mis sur pied par la Présidence de la République du Congo. Le lancement officiel a eu lieu vendredi dernier.

La mise en place de ces deux plateformes s’inscrit dans le cadre des efforts du président et du gouvernement pour renforcer la transparence et l’accessibilité de l’information gouvernementale. Il témoigne de leur engagement pour la modernisation des outils de communication et la promotion de l’innovation technologique au service du développement de la République du Congo. La Présidence de la République du Congo invite tous les citoyens congolais et la communauté internationale à explorer ces nouveaux sites Internet et à en tirer pleinement parti.

Le projet a été supervisé par Claudia Lemboumba, Conseiller spécial, chef du département communication et médias à la Présidence. « Nous sommes convaincus que ces plateformes numériques joueront un rôle essentiel dans le rapprochement entre le service public et les Congolais, favorisant ainsi un dialogue ouvert et constructif pour le bien-être de tous. »

Pour plus d’informations, veuillez visiter les nouveaux sites Internet officiels de la Présidence de la République du Congo et du Président de la République aux adresses suivantes : presidence.cg et dsn.cg