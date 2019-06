Congo : la mairie de Brazzaville lance une campagne de lutte contre les érosions

André Ambali Obenga, le directeur de cabinet du maire de Brazzaville a procédé au lancement de cette campagne le 22 juin au quartier Bongo-Nouara.

La campagne vise à sensibiliser et à éduquer des habitants à s’engager dans la lutte contre l’érosion hydrique en milieu urbain. Cette initiative intervient après une étude tripartite sur les causes réelles des érosions. Celle-ci a été menée par les experts de la mairie de Djiri, l’ambassade des Etats-Unis et la mairie de Brazzaville.

« Nous pouvons vaincre l’érosion à Brazzaville et ses environs. Les Etats-Unis seront aux côtés de la République du Congo pour trouver ensemble des solutions pour le bien-être collectif. Chère population, les règles qui vous seront enseignées sont simples, mais importantes pour sauvegarder la terre », a indiqué Matthew Cassette, chargé d’affaires à l’ambassade américaine.

Cette campagne de sensibilisation consistera à informer la population sur la maîtrise des eaux de ruissellement générées par les toitures des habitations. De même, elle l’encouragera à recouvrir les ravins et autres espaces dangereux en plantant le vétiver, les arbres fruitiers et le bambou.