Congo-Haute cour de justice : prestation de serment de 36 membres

Nommés par décret présidentiel numéro 2024-187 du 23 avril 2024, c’est devant le devant le parlement réuni en Congrès qu’ils ont prêté serment.

La cérémonie de prestation de serment a eu lieu vendredi 03 ami, à Brazzaville. C’est devant le Parlement réuni en Congrès que les 36 membres de la Haute Cour de justice ont prêté serment.

Les nouveaux membres de la Haute Cour de justice jurent et promettent tour à tour de bien remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et d’accomplir leurs tâches avec dévouement.

Le président du parlement réuni en congrès, Isidore Mvouba, qui présidait la cérémonie, les a rappelés leur mission. Celle de juger les crimes et délits commis par l’exécutif.

« Nous espérons que vous ferez appliquer la loi dans toute sa rigidité et pourvoir le triptyque rigueur, intégrité et efficacité, pour ne pas roucouler devant les situations graves. Chaque fois que la nation aura besoin de vous, votre sens de devoir et de responsabilité devrait vous accompagner dans l’exercice de votre profession, ainsi vous bénéficierez de la confiance du peuple congolais qui est en quête de justice », a-t-il précisé.