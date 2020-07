Congo : Ghislain Joseph GABIO signe « Dans le rétroviseur de ma vie »

Paru le 22 juin 2020, aux éditions L’Harmattan, cet ouvrage de 124 pages, est une invite à voir à travers le rétroviseur de sa vie où l’éducation et la formation sont des faits marquants.

Dans le rétroviseur d’une vie. On aime observer comment nous changeons avec le temps, comment certains d’entre nous se raidissent sur leurs défauts et leurs angoisses, comment d’autres au contraire s’en libèrent et progressent.

Dans son livre de 124 pages -« Dans le rétroviseur de ma vie »- De la gare Hamon-Madzia aux cinq continents en passant par Brazzaville, paru le 22 juin 2020 aux Editions L’Harmattan, Ghislain Joseph Gabio vous invite à voir dans le rétroviseur de sa vie, où l’éducation et la formation sont des faits marquants. Cette éducation et cette formation commencent à Hamon-Madzia, se poursuivent à Brazzaville et continuent hors des frontières congolaises, sur les cinq continents.

Journaliste écrivain ayant travaillé à la Radio Télévision congolaise et à Radio France internationale comme correspondant, il a également prêté ses services à la Deutsche Welle.

Mais Gabio tête à deux mamelles : le sport et la musique. Et c’est le sport qui lui a fait découvrir les cinq continents !

Dans cet ouvrage le film de la vie de Ghislain Joseph Gabio par l’auteur.

Ghislain Joseph Gabio est né en 1945 à Kinkala, en République du Congo. Il a été directeur à la Radio et à la Télévision du Congo et directeur de cabinet du ministre de la communication. Il est diplômé en journalisme au Studio Ecole de l’O.CO.RA., puis à l’Institut national de l’audiovisuelle (I.N.A.) à Paris, en France.