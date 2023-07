Congo-Fespam : fin de la 11e édition du Fespam

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a présidé la cérémonie du Festival panafricain de musique (Fespam).

La 11ème édition du Fespam a mis la clé sous le paillasson le 22 juillet 2023, au stade Alphonse-Massamba-Débat à Bacongo. La cérémonie de fin a été présidé par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

« Je déclare clos la onzième édition du Festival panafricain de musique et vous donne rendez-vous pour la douzième édition en 2025. Je remercie l’Afrique tout entière et particulièrement la République démocratique du Congo avec qui nous avons la « rumba » en partage. Merci également aux experts des deux rives du Congo qui ont répondu présents à cette édition dont la particularité a été le symposium qu’ils ont présidé pendant trois jours », a déclaré le Premier ministre.

Ce sont près de 30.000 festivaliers qui se sont réunis au Stade Alphonse Massamba Débat à Brazzaville, pour l’occasion.

« Pour cette onzième édition de relance, la Direction artistique du Fespam avait déjà reçu depuis 3 ans plus de 420 dossiers de candidatures d’artistes voulant participer à cette grand-messe, jamais ce record n’a été atteint dans l’histoire du Festival. Nous avons reçu 3 012 candidatures qu’il nous fallait programmer sur 4 scènes. Tout le monde méritait de jouer mais on ne pouvait pas programmer 3 000 artistes. C’est vrai que les erreurs ne manquent pas, c’est comme toute œuvre humaine. Et donc, il y a toujours des gens qui en font les frais. De toutes les manières, mais nous sommes satisfaits de ce record d’affluence surtout pour cette cérémonie de clôture où le stade est plein », a ajouté le ministre

Rappelons que la onzième édition du Fespam a été placée sur le thème: « La rumba congolaise : Envol de la base identitaire vers les vertices du patrimoine de l’humanité ».