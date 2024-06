Congo-Dolisie : le Conseil municipal a tenu sa 4ème session ordinaire administrative

Du 29 mai au 03 juin, les conseillers municipaux ont tablé sur le rapport d’intersession du bureau exécutif et la situation financière de ses unités économiques.

Le Conseil municipal après avoir examiné et amendé les deux points à l’ordre du jour, a procédé à leur adoption. Il s’agit du rapport d’intersession du bureau exécutif et la situation financière de ses unités économiques.

Pour le rapport d’intersession, les amendements ont porté sur le déficit de communication, la réhabilitation et l’équipement de Télé Dol, l’ouverture d’un portail web de la commune, la non tenue des comités de gestion et de trésorerie, le ramassage des ordures ménagères, la faiblesse dans le recouvrement des unités marchandes et des services d’état civil.

Quant à la situation des unités économiques, il a été révélé des points suivants : l’incohérence récurrente des chiffres entre la recette municipale et les directions municipales, foulant ainsi aux pieds le principe de la sincérité des écritures ; le faible pourcentage des recettes locales ; la non maîtrise du circuit d’utilisation des valeurs inactives.

Le plénum du Conseil recommande la mise en place d’une commission d’enquête composée des conseillers. Elle sera chargée de vérifier auprès des différents services la conformité des chiffres déclarés sur la période du 1er janvier au 30 avril 2024.