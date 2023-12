Congo : des agriculteurs exposent au comice agropastoral

La ville de Brazzaville abrite la première édition du comice agropastoral qui s’est ouvert mercredi 06 et s’achève samedi 09 décembre.

Des groupements des acteurs agropastoraux répertoriés dans les différents départements du Congo exposent et vendent leurs produits à Brazzaville. C’est en la faveur de la première édition du comice agropastoral.

Dans les différents stands repartis par département, implantés dans l’enceinte du stade Félix-Eboué, on y trouve une variété diversifiée des produits agricoles, agroindustriels et halieutiques. Ainsi, les visiteurs vont découvrir une gamme de produits, notamment les fruits, les légumes, les produits de transformation tels que la farine de manioc ou foufou, les produits d’élevage tels que la viande de bœuf, de porc, le poulet de chair, les œufs, le poisson, la charcuterie, etc.

Tenu sur le thème « Valorisons les acteurs agropastoraux et halieutiques en consommant local », ce comice facilité et appuyé par les moyens techniques de Cerpac est une rencontre entre les producteurs et les consommateurs, d’une part, et entre les producteurs afin d’échanger sur leurs expériences, d’autre part, a signifié Isidore Ondoki, coordonnateur national du Pdac.

Au total, plus de 1300 groupements à travers le Congo ont bénéficié des fonds à coûts partagés du Projet d’appui au développement de l’agriculture commerciale (Pdac) financé par la Banque mondiale et la République du Congo.