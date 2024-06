Congo : Denis Sassou Nguesso invité au Forum sur la coopération Chine-Afrique

Le Chef de l’Etat Denis Sassou Nguesso a reçu en audience, le 31 mai, à Brazzaville, l’ambassadeur de Chine au Congo, Li Yan, porteuse du message du président Xi Jinping.

Le président Denis Sassou N’Guesso est attendu à Beijing, en Chine. Il doit prendre part au Forum sur la coopération Chine Afrique (Focac) qui se tiendra en septembre prochain. Le chef de l’Etat a reçu en audience, le 31 mai, à Brazzaville, l’ambassadeur de Chine au Congo, Li Yan. Elle était porteuse de l’invitation de Denis Sassou envoyé par son homologue Xi Jinping.

Les deux personnalités pendant les échanges ont évoqué l’excellent rapport qui existe entre la République du Congo et la République populaire de Chine, et les voies et moyens de la renforcer.

« J’ai eu des échanges avec son excellence, monsieur le président de la République, Denis Sassou N’Guesso. Des échanges approfondis et amicaux sur les relations bilatérales et pragmatiques, et le nouveau sommet du Focac », a expliqué Li Yan au sortir de son entretien.

Ce forum sera l’occasion pour les pays africains et la Chine de renforcer leur coopération.