Congo-Conférence sur l’afforestation et le boisement : 50 places pour le parlement

La ministre de l’économie forestière, Rosalie Matondo l’a dit devant les deux commissions parlementaires en charge des questions environnementales.

Brazzaville abritera la première conférence sur l’afforestation et le boisement du 2 au 5 juillet 2024. L’objectif de cet évènement est de de faire une recommandation à tous les pays d’adopter les politiques de reboisement et d’afforestation pour lutter contre les changements climatiques, la sécheresse et la désertification.

La ministre de l’économie forestière, Rosalie Matondo invite les parlementaires à apporter leur contribution pour la réussite de cette conférence. « Vous êtes partie prenante dans la tenue de la conférence sur l’afforestation et le reboisement. Vous devez donc vous inscrire dans les sessions pour apporter vos contributions pour mettre en place la stratégie qui doit avoir des axes prioritaires pour réussir l’afforestation et le reboisement au niveau mondial », a indiqué Rosalie Matondo.

La ministre s’était exprimée lors de son audition devant les deux commissions parlementaires en charge des questions environnementales. Le membre du gouvernement qui a eu un entretien lundi 24 juin, avec le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a indiqué que « La participation des députés dans le cadre des sessions et thématiques qui seront développées permettra à ces derniers de faire part de leurs préoccupations, notamment celles qui émanent du vécu des populations et leurs attentes liés à cette problématique sur le reboisement. Ces questions pratiques et enjeux actuels concerne tout le monde, d’où l’importance de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes ».

Rosalie Matondo a précisé que 50 places sont réservées aux parlementaires, soit 30 pour l’assemblée et 20 pour le sénat. « Il ne reste qu’à vous de désigner ceux qui doivent participer parce que vous connaissez mieux les préoccupations des populations que vous représentez », a-t-elle dit Rosalie Matondo.

La première conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement, est une initiative du président Denis Sassou N’Guesso, exprimée lors de la Cop 27 tenue en novembre 2022 à Charm El Cheikh en Egypte.