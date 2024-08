Congo: AGL réussit la manutention de 4 locomotives

Le 22 août 2024, les équipes d’Africa Global Logistics Congo (AGL) ont finalisé les opérations de dédouanement, manutention et mise sous rail de 4 locomotives destinées au Chemin de fer Congo Océan (CFCO).

Un travail délicat qui permet au pays de maintenir son engagement vis-à-vis de la population et des opérateurs économiques. En effet, le transport ferroviaire intra villes est une des solutions les plus économiques et sécurisées pour le transport des personnes et des biens.

Importées de Belgique, chaque locomotive pèse 68.5 tonnes et mesure 16.9m de long, 2.8m de large et 4.20m de haut. Elle dispose d’une puissance de traction 1200 CV. Après le traitement des formalités douanières, qui ont permis une mise à disposition rapide des engins au client CFCO, les équipes de AGL Congo ont mis leur expertise a contribution pour décharger et mettre sur rail ces engins hors gabarit grâce aux équipements de levage adaptés et à la dextérité des conducteurs. Acteur logistique multimodal (portuaire, maritime, logistique et ferroviaire) de référence au Congo, AGL conçoit des

solutions sur mesure pour ses clients dans le respect des normes de sécurité internationales.

« Notre ambition est de continuer à investir dans l’acquisition des locomotives pour revaloriser le transport ferroviaire. Ces 4 locomotives viennent accroître notre parc augmentant ainsi nos capacités » explique Honoré SAYI, Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande.

« Nous mettons à profit notre expertise logistique pour accompagner la croissance économique et le développement du corridor ferroviaire Pointe-Noire/Brazzaville. La manutention réussie de ces quatre locomotives devrait permettre au CFCO la mise en œuvre de ses ambitions notamment redynamiser le transport des passagers et des marchandises entre les deux plus grandes villes du pays » soutient Christophe PUJALTE, Directeur Régional AGL Congo/RDC/Angola.

Le chemin de fer Congo-Océan (CFCO) exploite un réseau de chemin de fer de 885 km, à l’écartement de 1 067mm. Il dispose de trois tronçons : la ligne Congo-Océan longue de 512km relie le port de Pointe-Noire à Brazzaville, le tronçon de Mont-Bello à Mbinda long de 285km et le tracé de Bilinga à Dolisie long de 91km.