Championnat national d’élite direct Ligue 1 : début de la 15eme journée ce le 1er février

Sept matchs seront disputés durant deux jours dans trois stades lors de cette deuxième journée de la phase retour de la compétition.

Le match le plus attendu de cette journée sera joué au stade d’Owando, le 2 février, entre AS Otoho et Diables noirs. Ce derby qui mettra aux prises le leader (trente-six points) au troisième (vingt-cinq points) sera suivi avec beaucoup d’attention par tous les fans du football congolais, surtout qu’au match aller AS Otoho a pris le dessus sur son adversaire sur la plus petite des marques, 1-0, le 22 décembre dernier au stade Alphonse-Massamba-Débat.

Un autre match qui suscite le suspense est celui qui opposera l’actuel deuxième, la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) au sixième du championnat, Patronage. La rencontre se déroulera aussi le 2 février au stade Alphonse-Massamba-Debat. Juste avant cette confrontation, l’Etoile du Congo(huitième) qui peine depuis le début de saison à s’affirmer sera face à Interclub, neuvième avec quinze points.

À l’ouverture de cette journée à Brazzaville, le Club athlétique renaissance aiglon (Cara), 5e avec vingt-trois points, défiera les Ponténégrins d’AS Cheminots qui, jusqu’à présent, traînent à la treizième place avec neuf points seulement. Après sa défaite, 0-3 face à FC Kondzo, lors de la précédente journée, Cara pourrait-il se venger devant AS Cheminots qui a fait match nul (0-0) avec la JST ? Le même jour et dans les mêmes installations, FC Kondzo affrontera V.Club Mokanda. A plus de cinq cents kilomètres de Brazzaville, l’AC Léopards de Dolisie accordera son hospitalité à l’équipe de Racing Club Brazza au stade Paul-Sayal-Moukila de la localité. A Pointe-Noire, le seul match prévu mettra aux prises le douzième à la lanterne rouge, Nico-Nicoyé-Tongo FC.